Cele două organizaţii, care reprezintă circa 70% dintre angajaţii din sistem, au anunţat o serie de acţiuni de protest ce se vor desfăşura până la sfârşitul lunii octombrie, inclusiv pichetarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi refuzul muncii suplimentare, în cazul în care cererile lor nu vor fi soluţionate.

Sindicaliştii critică „desfiinţarea fără dialog real” a unor unităţi ale Poliţiei Penitenciare şi acuză lipsa unui buget adecvat pentru gestionarea noilor spaţii de detenţie. „Poliţia Penitenciară are nevoie de un buget corespunzător, nu de tăieri care să afecteze funcţionarea sistemului”, au transmis reprezentanţii SNPP şi FSSP.

În replică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a precizat că drepturile salariale ale poliţiştilor nu sunt în pericol şi că fondurile necesare pentru plata integrală a cheltuielilor de personal până la 31 decembrie 2025 au fost deja alocate prin rectificarea bugetară. ANP a respins totodată acuzaţiile privind presiunile pentru neplata orelor suplimentare şi lipsa investiţiilor, susţinând că proiectele majore continuă, în ciuda restricţiilor bugetare generale.