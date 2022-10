Prostata este o glandă anexă a aparatului genital masculin, aflată la intersecţia cu aparatul urinar, cu rol în producerea lichidului prostatic, parte componentă a lichidului seminal.

Asezata în faţa rectului, sub vezica urinară, traversată de uretră, conduct si asigură plecarea urinei din vezică la exterior. Are forma si dimensiunea unei nuci. Este formata din doi lobi si se dezvolta in volum o data cu inaintarea in varsta. Glanda prostatica are contact cu vezica urinara si cu uretra, precum si cu calea genitala ejaculatorie. Acest lucru face ca prostata sa fie implicata in permanenta in doua functii vitale: in functia sexuala a barbatului si in functia urinara.

Exista trei afectiuni majore pe care prostata le poate dezvolta: inflamatia prostatei sau prostatita, hipertrofia benigna a prostate, cancerul de prostata.

