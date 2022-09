În emisiunea lui Soloviov de la postul Rossiya-1 s-a discutat despre mobilizarea care s-ar fi făcut haotic și au acuzat lipsa de discernământ a celor care au pus în practică directivele de la Kremlin.

„Toți am citit că primul val va fi reprezentat de soldați, sergenți și ofițeri de rang inferior până în vârsta de 35 de ani. Dar trebuie să vă arăt câte ordine de încorporare sunt distribuite unor soldați de 45 sau 43 de aniâ?”, întreabă Simonian, gesticulând pentru a sugera persoane care au cam trecut de vremea serviciului militar.

Last night Kremlin mouthpieces Vladimir Solovyov and Margarita Simonyan tried to find scapegoats for Russia\"s chaotic mobilisation, with Solovyov even calling for overzealous recruitment officers to be shot



I don\"t think this morning\"s attack in Siberia was what he had in mind pic.twitter.com/bXw4X7eMzr