Programele televiziunilor de stat ruse își confirmă statutul de instrumente de propagandă ale Kremlinului. O nouă amenințare cu folosirea armelor nucleare a fost difuzată de o televiziune din Rusia, iar moderatorul emisiunii a explicat cum drona nucleară subacvatică deținută de Vladimir Putin ar putea provoca un tsunami.

„Se apropie de țintă la o adâncime de 1 kilometru, cu o viteză de 200 km/h. Nu poate fi oprită. Are o încărcătură de 100 de megatone. Explozia acestei torpile termonucleare va cauza un tsunami gigantic de până la 500 de metri înălțime care va purta doze mari de radiații. Va transforma orice a mai rămas din insulele britanice într-un deșert radioactiv”, a declarat prezentatorul Dmitri Kiseliov, de la postul Russia 1.

