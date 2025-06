Sute de absolvenți din cele cinci facultăți — Istorie, Litere și Științe ale Educației, Drept și Științe Sociale, Științe Economice, Informatică și Inginerie, Teologie Ortodoxă — au sărbătorit alături de profesori, părinți și comunitatea locală un moment încărcat de emoție și tradiție.

Festivitatea a debutat cu Parada Absolvenților, simbol al unității și al reușitei, pe acordurile fanfarei care a însuflețit întreaga Cetate Alba Carolina. În Piața Cetății, în prezența conducerii universității și a invitaților, tinerii au rostit Jurământul Absolventului și au cântat cu mândrie imnul „Gaudeamus”.

Un moment cu puternică valoare simbolică a fost predarea Cheii Cetății, un gest ce marchează încheierea vieții de student și transferul responsabilității către generațiile următoare.

Ținutele festive — robă, tocă și eșarfă inscripționată cu sigla universității — au fost asigurate de UAB, subliniind grija instituției pentru ca fiecare absolvent să pășească spre viitor cu încredere și demnitate.

Festivitatea s-a încheiat în acordurile melodiei We Are the Champions, care a marcat momentul într-un mod simbolic și emoționant, semnalând începutul unui nou drum profesional și personal pentru cei care, de astăzi, sunt oficial ambasadori ai UAB în lume.

Universitatea „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia, rămâne un reper de excelență și un sprijin pentru toți cei care își doresc să-și construiască un viitor mai bun, aici sau oriunde în lume. Potrivit reprezentanților instituției, UAB își continuă misiunea de formare academică prin oferirea unui cadru educațional competitiv și deschis, atât la nivel de licență, cât și prin programe de masterat și doctorat, în perspectiva noii sesiuni de admitere.