Cancelarul german Olaf Scholz a promis Ucrainei că Germania va continua să o sprijine, într-o conversaţie telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Germania nu va înceta să susţină Ucraina militar, dar şi în termeni politici, financiari şi umanitari”, a spus Scholz, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului Steffen Hebestreit, noteazp DPA, potrivit Agerpres.

Olaf Scholz a discutat cu Volodimir Zelenski şi despre continuarea ajutorului concret al ţării sale, inclusiv pentru reconstrucţie.

Zelenski i-a mulţumit lui Scholz și pentru confirmarea unui ajutor UE de 5 miliarde de euro.

„Am avut o discuție telefonică cu cancelarul Olaf Scholz pe o gamă largă de subiecte. I-am mulțumit pentru confirmarea ajutorului macrofinanciar de 5 miliarde de euro din partea UE”, a confirmat și Zelenski, într-un mesaj pe Twitter.

Zelenski vorbește și de nevoia unui program de ajutor al Fondului Monetar Internaţional.

În același mesaj, președintele ucrainean a anunțat că a discutat cu Olaf Scholz despre posibilitatea unui nou ajutor militar pentru țara sa.

