Oamenii de știință de la NASA care studiază calotele de gheață din Groenlanda au descoperit un „oraș sub gheață” care a fost construit de armata americană în timpul Războiului Rece, relatează Space.com.

În aprilie 2024, o aeronavă Gulfstream III a efectuat un zbor științific deasupra calotei de gheață a Groenlandei, purtând instrumente radar pentru a cartografia adâncimea calotei de gheață și a straturilor de rocă de sub ea. Imaginile au dezvăluit o nouă vedere a Camp Century, o bază militară americană din perioada Războiului Rece, constând dintr-o serie de tuneluri tăiate chiar în calota de gheață.

S-a dovedit că în acest „oraș secret” a fost realizat un proiect numit Iceworm, care a presupus construirea a 4.023 de kilometri de tuneluri. Acestea puteau fi folosite pentru rachete balistice nucleare cu rază intermediară (IRBM, similare cu noua rachetă a lui Putin, n.red.) care să fie lansate împotriva Uniunii Sovietice.

„Căutam un pat de gheață și am găsit Camp Century. La început, nu am știut ce era. Noile date dezvăluie unele dintre structurile orașului secret ca niciodată până acum”, a declarat Chad Green, cercetător în domeniul criosferei la Jet Propulsion Laboratory al NASA.

Construcția bazei Camp Century a început în 1959, dar a fost abandonată în 1967 din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de a preveni prăbușirea tunelului în stratul de gheață în continuă schimbare.

Conform articolului The Iceman that Never Came (Omul de gheață care nu a venit niciodată), publicat în 2007 în The Scandinavian Journal of History, proiectul Iceworm prevedea utilizarea Groenlandei de Nord ca rampă de lansare datorită proximității sale față de Uniunea Sovietică și a poziției sale îndepărtate.

„Conceptul de bază a fost de a desfășura forțe de rachete în „mii de mile de tuneluri săpate și sigilate”, sau mai degrabă tranșee sigilate, a căror podea ar fi la aproximativ 8,5 metri sub suprafață”, se arată în articole.

Transeele au fost proiectate pentru o rachetă Minuteman IRBM modificată, cunoscută sub numele de Iceman, care ar putea rezista presiunii unei lansări printr-o calotă de gheață. Până la urmă, proiectul a fost anulat, iar baza a fost abandonată. Dar dovezi ale existenței sale pot fi încă găsite sub gheața Groenlandei.