Un proiect de modificare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii se află în dezbaterea Parlamentului și propune includerea anilor de ucenicie în categoria perioadelor asimilate vechimii în muncă. Inițiativa vizează românii care și-au început activitatea profesională înainte de anul 2005, când ucenicia nu era reglementată legal ca formă de muncă.

Textul legislativ propunea completarea articolului 14 din lege cu o prevedere nouă, astfel încât să fie recunoscute „perioadele de ucenicie la locul de muncă, desfășurate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată”.

În cazul adoptării, fiecare an de ucenicie ar fi adus 0,25 puncte la pensie, exact ca perioadele asimilate pentru studii universitare, masterat sau serviciul militar.

Calculul pensiei s-ar fi făcut conform formulei actuale – pensie egală cu valoarea punctului de referință (VPR) înmulțită cu totalul punctelor obținute. În prezent, VPR este de 81 de lei, iar punctele sunt împărțite în trei categorii: contributivitate, stabilitate și perioade asimilate.

Aviz negativ de la Consiliul Legislativ: „O astfel de reglementare poate crea noi inechități”

Consiliul Legislativ a emis însă un aviz negativ, motivând că aplicarea retroactivă a unei astfel de măsuri ar fi neconformă și ar genera diferențe între generațiile de pensionari.

Punctul de vedere transmis Parlamentului

„Ucenicia a fost introdusă ca instituție în dreptul muncii ca atare în anul 2005, legiuitorul de atunci optând în mod expres şi întemeiat pentru aplicarea neretroactivă. O reglementare contrară instituită 20 de ani mai târziu, în loc să repare discriminările pe care îşi propune să le remedieze, poate crea unele noi, prin afectarea persoanelor care au ieșit deja la pensie şi nu au beneficiat de acești ani”.

Astfel, Consiliul consideră că măsura ar fi dificil de aplicat și ar dezechilibra sistemul de pensii, deoarece ar aduce tratamente diferite pentru pensionarii aflați în situații similare.

Argumentele inițiatorilor: „A fost muncă reală, într-un cadru productiv”

De cealaltă parte, inițiatorii proiectului susțin că ucenicia a reprezentat o formă reală de activitate profesională și că statul ar trebui să recunoască efortul depus de cei care au lucrat efectiv în acea perioadă.

„Această etapă avea, în mod evident, caracterul unei activităţi pregătitoare în scop productiv, desfășurată într-un cadru de muncă şi contribuind la economia naţională. Cu toate acestea, în lipsa unei reglementări clare în acea perioadă, aceste perioade nu sunt, în prezent, valorificate”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Inițiatorii subliniază că mii de tineri au început activitatea în fabrici, ateliere sau alte unități economice, unde au învățat o meserie sub îndrumarea unor profesioniști. Ei consideră că recunoașterea acelor ani ar reprezenta un act de echitate socială, menit să repare o nedreptate istorică.

Proiectul va fi analizat de mai multe comisii parlamentare înainte de a ajunge la votul final din Camera Deputaților, care are rolul decizional.

Ce perioade nu sunt considerate vechime în muncă

În forma actuală a legii, anii de ucenicie nu sunt incluși nici în categoria perioadelor contributive, nici în cea a perioadelor asimilate. Aceasta înseamnă că nu aduc puncte la pensie, spre deosebire de studiile universitare, masterul, șomajul, creșterea copilului sau serviciul militar – pentru care se acordă 0,25 puncte pe an.

Lipsa acestei recunoașteri afectează mai ales persoanele care au început să lucreze în anii ’80 și ’90, înainte de reglementarea uceniciei. Fără acei ani în calcul, venitul lunar la pensie poate fi mai mic, iar vechimea totală redusă.