Proiect: REGISTRU pentru agresorii animalelor

Toți cei care agresează animale ar putea ajunge într-un registru special. Astfel, alte incidente grave ar putea fi prevenite mai ușor.

Registrul intitulat SOS animale a fost propus de un consilier din Primăria Capitalei.

"Orice persoana fizica, eu, dvs, o asociatie, un ONG, sa poata intreba daca, de ex, Tudor Ionescu face parte din acea baza de date, daca a comis acte de infractiune impotriva animalelor si atunci pe baza acestei informatii sa ia decizia de a-i da spere adoptie un animal sau de a-i vinde un animal", spune Tudor Ionescu, consilier Consiliul General al Municipiului București.

Cei care comit astfel de fapte au grave tulburări de comportament, spun psihologii.

Sancțiunile pentru actele de cruzime față de animale nu sunt suficient de aspre, spun specialiștii.

"Nu toate actele de violenta sau de cruzime indreptate impotriva animalelor sunt considerate infractiuni, vorbim si de contraventii care incep de la 1000 si se termina la 3000 de lei. Si se ajunge pana la un an cu executare, in conditiile in care vorbim de persoane care omoara animale in mod voit", spune avocatul Adrian Cuculis.

Registrul agresorilor de animale funcţionează deja în alte state.