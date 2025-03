Potrivit unei inițiative legislative depuse la Parlament de 17 deputați și senatori PNL, se instituie ziua de 15 mai ca Ziua Națională a Familiei.



Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora, vor putea organiza sau sprijini logistic și material manifestările dedicate acestei zile, mai prevede proiectul de act normativ.



De asemenea, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, vor putea aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor, în limita alocărilor bugetare aprobate.



Conform inițiatorilor proiectului, Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU încă din 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și acest lucru 'reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor'.



Ei au arătat că mai multe state europene au instituit ziua de 15 mai ca zi națională - cum este Republica Moldova - 'tocmai pentru a evidenția importanța celulei de bază a societății - familia, rolul ei, necesitatea și beneficiile de integritate'.

Potrivit acestora, proiectul propune ca în data de 15 mai a fiecărui an să fie instituită Ziua Națională a Familiei pentru a prilejui 'conștientizarea publică a rolului familiei în societatea noastră contemporană'.



'Manifestările publice pe care le pot realiza autoritățile publice pot contribui și la coagularea unor politici publice în vederea consolidării rolului familiei în societatea românească, în scopul creșterii natalității și îmbunătățirii tendințelor demografice', mai menționează inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.



De asemenea, ei au apreciat că 'familia trebuie să rămână pilonul principal al societății noastre contemporane, în condițiile în care familia oferă suport emoțional, educațional, stabilitate și siguranță pentru toți membrii săi'.



'Familia are un rol fundamental în transmiterea valorilor și tradițiilor de la o generație la alta. Prin interacțiunea cu părinții, bunicii și alte rude, copiii învață despre tradițiile culturale, religioase și morale ale familiei lor. Aceste valori și tradiții le oferă o bază solidă pentru dezvoltarea identității și aduc un sentiment de apartenență și continuitate în viața lor', au mai argumentat aceștia.



Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaților fiind for decizional.

