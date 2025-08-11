Cu alte cuvinte, Serviciile de Urgență ar urma să fie reorganizate prin comasarea la nivel teritorial a mai multor servicii din mai multe județe. Oficialii spun că acest proiect era inclus în programul de guvernare. Cu toate acestea, nu este justificată necesitatea implementării reorganizării prin Ordonanță de Urgență.



Angajații din Sistemul de Urgență se tem că atât puterea decizională, cât și cea operativă ar putea fi controlate de Raed Arafat, prin trecerea serviciilor de ambulanță în subordinea Departamentului pentru Situații de Urgență, aflat la rândul său în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.



Dacă proiectul ar fi adoptat în forma trimisă către structurile I.G.S.U pe 23 iulie 2025, comasările ar putea genera riscuri grave. În replică, profesioniștii din sistem acuză lipsa unor analize aprofundate și spun că centralizarea puterii în mâinile lui Arafat ar putea paraliza activitatea la nivel local. De exemplu, în urma comasării, bugetul pentru un județ ar putea fi controlat din altul.



Chiar dacă autorii proiectului spun că angajații nu vor fi afectați și că vor fi zero costuri, acestora le este teamă că vor fi nevoiți să se mute în alte județe pentru a-și păstra locurile de muncă. Și românii ar putea avea de suferit. Dacă lanțul decizional se modifică, răspunsul autorităților la situațiile de urgență ar putea fi îngreunat semnificativ.



Pe de altă parte, deocamdată nu a existat niciun fel de consultare publică. Toate detaliile au ieșit la iveală la presiunea presei și a sindicaliștilor din teritoriu. Centralizarea deciziilor la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență ar putea face ca Ministerul de Interne să piardă controlul. Prin urmare, ministrul ar urma să se transforme într-o umbră a secretarului de stat Raed Arafat.



Îngrijorătoare este formula de comasare propusă pentru județele Harghita, Covasna și Mureș, despre care presa spune că se suprapune peste granițele Ținutului Secuiesc. În plus, procedura de reorganizare a serviciilor de urgență nu este însoțită de avize ale CSAT, dar fiind că acestea țin de siguranța națională.



Raed Arafat contrazice proiectul apărut în spațiul public și spune că Serviciul de Ambulanță nu va intra în subordinea Dispeceratului pentru Situații de Urgență.

„Legal, serviciul de ambulanță este sub coordonarea noastră este sub coordonarea noastră din 2014, pe linie operațională. Pe linie administrativă este în subordinea Ministerului Sănătății.

Reorganizarea care va avea loc nu privește trecerea unui serviciu sub altul sau mutarea unuia în altă parte.

Nu va fi niciun impact care să schimbe ceva pentru angajați, pentru personal nu se dă afară nimeni din personalul medical, personalul operativ. Toți rămân acolo.

În loc să ai în 3 județe 3 manageri o să ai un manager pe teritoriu, un inspector șef la pompieri pe teritoriu”, spunea Raed Arafat în cadrul unei conferințe de presă recente.

Raed Arafat spune că acest mod de organizare a dat deja rezultate în regiunea București-Ilfov, acolo unde serviciul de pompieri din capitală și cel din Ilfov s-au unificat. La fel s-a întâmplat și în cazul serviciului de ambulanță.



Pe de altă parte, Ministerul Sănătății spune că toate îngrijorările apărute în spațiul public se bazează pe un document intern care nu este finalizat. De asemenea, ministerul precizează că serviciile de Ambulanță rămân în subordinea sa.

