În total, au fost depuse peste 13.000 de ordine de subscriere, cu o valoare cumulată de 477,6 milioane lei și 164,7 milioane euro, echivalentul a 823,5 milioane lei.

Tranșa specială pentru donatorii de sânge a avut din nou succes. Cu o dobândă de 7,95% pe an, această emisiune a atras aproape 89 milioane lei prin 2.015 ordine. Pragul minim de subscriere a fost redus la 500 de lei, față de 5.000 lei în cazul tranșelor obișnuite.

O cerere mare s-a înregistrat și pentru titlurile pe doi ani, cu dobândă de 6,95%, unde s-au subscris 231,6 milioane lei. Titlurile pe șase ani, cu dobândă de 7,70%, au atras 122 milioane lei.

Investitorii au fost interesați și de emisiunile în euro. Titlurile pe zece ani, cu dobândă de 6%, au strâns 71,1 milioane euro. Cele pe trei ani au atras 52,1 milioane euro, iar cele pe cinci ani 41,5 milioane euro.

De la lansarea programului Fidelis, investițiile totale au depășit 60,6 miliarde lei, prin aproape jumătate de milion de subscrieri. Acesta se adresează persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, rezidente sau nerezidente. Veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, oferind investitorilor posibilitatea de a le tranzacționa pe piața secundară.