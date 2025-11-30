Astfel, în intervalul 10:00 - 20:00, sunt anunţate ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor acumula 10...15 l/mp şi izolat peste 25...30 l/mp.

La munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, îndeosebi în Carpaţii Orientali.

De asemenea, ANM anunță că în intervalul 10 - 16, vor fi ploi însemnate cantitativ în judeţul Tulcea, care rămâne sub atenţionare cod galben şi, unde se vor acumula 25...40 l/mp.