„Încet-încet destule încep să iasă la iveală. Strig și eu netrebnicul de atația ani! Situația este înfricoșătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea și rămâne ca acum să vină “fiul pierzării. Totul va deveni un spital de nebuni.

În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute, ca interesele celor mari să fie astfel încât să ne ajute. Din ce în ce vom auzi de ceva mai nou. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neașteptate, mai neraționale. Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune”, a prezis părintele ortodox Paisie Aghioritul.

Oamenii de știință consideră că au descoperit data exactă a nașterii lui Iisus - și spun că nu a fost pe 25 decembrie î. Hr.

Părintele Paisie Aghioritul, cunoscut și sub numele de Arsenios Eznepidis, a fost un călugăr ortodox care și-a dedicat viața Sfântului Munte Athos. S-a născut pe 25 iulie 1924 în provincia Kayseri, Turcia. La vârsta de 69 de ani, a trecut la cele veșnice pe 12 iulie 1994, fiind înmormântat în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Suroti, lângă Tesalonic. Această mănăstire a devenit un important loc de pelerinaj pentru creștinii ortodocși din întreaga lume. Părintele Paisie Aghioritul este venerat pentru învățăturile sale spirituale, care au influențat profund comunitatea credincioșilor.

Prin hotărârea unanimă adoptată în cadrul ședinței din 13 ianuarie 2015, Sfântul Sinod l-a canonizat pe Cuviosul Paisie Aghioritul, înscriindu-l în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe a Greciei și stabilind ziua de pomenire în fiecare an pe 12 iulie. În plus, în România, Sfântul Sinod a decis să-l includă în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române începând cu anul 2016, sub denumirea de Sfânt Cuvios Paisie Aghioritul. Această recunoaștere oficială a sfințeniei și a meritelor sale spirituale reflectă importanța și influența pe care Cuviosul Paisie Aghioritul le-a avut și continuă să le exercite asupra credincioșilor și asupra Bisericii Ortodoxe.

