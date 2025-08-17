"Romania are o criza bugetara, nu are o criza economica. Aceste declaratii sunt de natura antinationala. Au coborat Romania la cel mai jos nivel din punct de vedere al credibilitatii pe piata internationala. In realitate, lucrurile stau total diferit, nu suntem in situatia in care sa ne apropiem de o recesiune.

Nu se poate sa spui astfel de lucruri si sa anunti lucruri catastrofale pentru Romania doar pentru singurul motiv de a justifica masurile de austeritate absolut gresite pe care Guvernul le-a luat.

Austeritatea pe care ne a impus-o acest Guvern nu are niciun fel de ratiune. Trebuiau intai rezolvate problemele, cred eu, pe care economia le are", a declarat profesorul de economie, Mircea Cosea.