S-ar putea sa fim nevoiti sa muncim din greu pentru a simti ca nu pierdem ziua. Luna din Scorpion face o opozitie puternica fata de Jupiter in Taur, astfel incat totul pare extrem de important. Iar acest lucru primeste o caldura suplimentara in momentul in care Luna se intalneste cu Marte in Leul de Foc.