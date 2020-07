Primul mesaj al premierului Ludovic Orban după prelungirea stării de alertă

,,Am acționat după un plan bine fundamentat, care a avut la bază evaluări serioase ale riscului epidemiologic. Relaxarea a fost graduală, pentru a vedea efectele fiecărei măsuri. În toată țările din Europa se dispune izolarea persoanelor infectate, se iau măsuri de carantinare, pacienții sunt evaluați într-un cadru sub supraveghere medicală. Creșterea numărului de cazuri se datorează în mare parte faptului că nu au fost respectate cu rigurozitoate toate regulile pe care le-am stabilit. Nerespectarea regulilor a fost și pe fondul unei campanii extrem de agresive, care neagă existența virusului, și a unei relaxări care a determinat o parte dintre agenții economici, conducătorii unor instituții să nu fie riguroși în respectarea regulilor”, a declarat premierul.

Orban a subliniat că lipsa cadrului legal care să îi permită guvernului să ia măsurile necesare pentru combaterea coronavirusului a contribuit la creșterea numărului de noi infectări.

,,Autoritățile sanitare au fost lipsite de cadrul legal care să permită lupta eficientă împotriva virusului. Acest lucru nu a făcut altceva decât să crească riscul de infectare a cetățenilor. Toate instrumentele le-am folosit la capacitatea maximă și le vom folosi în continuare pentru a stopa răspândirea virusului. Obligația noastră ca guvern este să facem ce depinde de noi pentru a stopa răspândirea virusului. Faptul că a crescut numărul de cazuri nu este responsabilitatea guvernului”, a spus Orban.

Premierul a transmis că guvernul va impune noi măsuri restrictive doar dacă evoluția epidemiei va impune acest lucru și a făcut apel la cetățeni să respecte recomandările autorităților. Cât despre noi măsuri de relaxare, acestea vor fi luate doar după ce numărul cazurilor zilnice de infectări va scădea.

,,Am prelungit starea de alertă, dar nu am luat nicio măsură restrictivă suplimentară. Nu am luat nicio măsură care să aibă vreun efect negativ asupra economiei. Nu vrem să impunem nicio măsură restrictivă. Vom apela la astfel de măsuri dacă situația va impune. Este mult mai simplu ca oamenii să respecte regulile, indiferent unde se află, decât să ajungem în situația în care nivelul de răspândire a virusului să ne pună în situația de a lua alte decizii care să ducă la restricții”, a transmis Orban.

Întrebat despre majorarea alocațiilor copiilor, premierul a declarat că guvernul va găsi o soluție.

Guvernul a adoptat, în şedinţa extraordinară de miercuri seară, Hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, însoţită de trei anexe.