UPDATE Trump Ucrainenii își adoră țară și vrem să se oprească războiul. În spuneam lui Zelenski că vom suna, daca vom avea o întâlnire Trilaterală, atunci războiul se va opri

UPDATE TRump E important să avem un deal azi. Europa și SUA vor oferi ajutorul Ucrainei.

UPDATE Zelenski - Avem nevoie de o armată mare și dotată.

UPDATE - Trump - Cred că facem cele mai bune sisteme de apărare. PAtriot are sanse de 99% către NATO. Nu știu aranjamentul UE și Ucraina, dar noi dăm NATO echipamentele.

UPDATE - Zelenski Cumpărăm arme de la SUA și ulțumim Europei. O parte foarte mare este pentru garanții de securittate. PEntru apărarea aeriană folosim PAtriot, avem nevoie de astfel de sisteme.

UPDATE - Trump - Vindem armament Ucrainei, dar nu le mai dăm. Biden a dat 300 de miliarde dolari. Războiul acesta este inițiat de Administrația Biden. Zelenski și Ucraina au trecut prin iad. A fost un președinte oribilm Biden și coript.

UPDATE Trump - Nu vom discuta despre intrarea Ucrainei în NATO.

UPDATE Trump - Înțeleg strategic de o țară sau alta ad dori încetarea focului. Îmi place acest concept pentru că nu mai omori oameni. Mi-aș dori să se oprească focurile de armă, dar ar fi în dezavantajul unei părțti.

UPDATE Trump -Nivelul de ură îndreptat către mine e foarte mare. În rezolvarea acestor războaie, am văzut de peste 30 de ani, dar și mai scurte. Nimeni nu a scris depsre asta. Nu are legătură cu Zelenski, indiferent ce fac, el arata bine, chiar și Putin, dar despre Trump se va vorbi mereu de rău. E trist că atunci când faci atâttea lucruri nu este apreciat. e minunta ca Putin să vine la noi, a fost greu. Indiferent de ce spun, eu pic prost. În presă de minte mult, credibilitatea este mică. Am ajuns de la cel mai nesigur loc din lume, Washington, iar acum e liniște pe străzi. Iar asta în 4 zile. Un al prietene de-al Melaniei, un jucător de golf, a spus că fiul său a fost singur la cină, iar acum un an nu avea curaj. DAr presa spune că eu sunt un dicatator. Localurile au fost mai pline în ultimele zile.

UPDATE 20:29 - Zelenski Noi putem asigura o siguranță. Avem nevoie de siguranță.

Trump - Deci nu poți avea alegeri în timp de război?

UPDATE Melania Trump iubește copii, iar ea urăște să vadă atâtea atrocități. Vede înmormîntprile copiiilor. A scris frumos pe rețele, m-a întrebat dacă s-o tirmită. Și ea vrea acest răboi terminat.

UPDATE TRump Nu vorbim de o pace de 2 ani, iar apoi să se ajungă din nou la război. Europenii sunt în prima linie a apărării.

Cred ca Putin vrea si el sfârșit războiul. Acesta e războiul lui Biden nu al meu

Zelenski În fiecare zi suntem atacați de un an jumătate. Trebuie sa oprim Rusia, avem nevoie de ajutorul SUA si de suportul ue. Suntem deja gata pentru trilaterala

UPDATE 20:14 A ajuns și Zelenski

UPDATE 20:00 - Toţi liderii UE vor fi informaţi marţi despre discuţiile de la Washington

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a anunţat că marţi va avea loc o nouă reuniune cu cele 27 de ţări ale UE pentru a discuta despre convorbirile de luni de la Casa Albă.

„Am convocat o videoconferinţă a membrilor Consiliului European pentru mâine, la ora 13.00 CEST (14.00, ora României), pentru a face o informare cu privire la întâlnirile de astăzi de la Washington DC despre Ucraina. Împreună cu SUA, UE va continua să lucreze pentru o pace durabilă care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei”, a declarat preşedintele Consilului European.

UPDATE 19:45- Putin i-a sunat pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud înaintea vizitei lui Zelenski la Washington

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, i-a sunat, luni, pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud, înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează The Guardian.

Kremlinul a declarat că Putin i-a informat pe cei trei lideri, în cadrul unor convorbiri separate, despre rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska.

Înaintea întâlnirii lui Zelenski cu Trump, Putin încearcă să obţină sprijin pentru condiţiile sale radicale de încheiere a războiului din Ucraina din partea statelor care s-au aliniat Moscovei sau au ales neutralitatea.

UPDATE 19:40 - A ajuns la Casa Albă și președintele Franței, Emmanuel Macron.

UPDATE 19:33 - A ajuns la Casa Albă și Alexander Stubb, președintele Finlandei.

UPDATE 19:26 - Giorgia Meloni, premierul Italiei, a ajuns și ea la Casa Albă.

UPDATE 19:17 - Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene și Mark Rutte, secretarul general NATO au ajuns la Casa Albă.

Today, I\"m in Washington D.C. with @ZelenskyyUA and European leaders.



Together, we will meet with @POTUS.



We are working to end the bloodshed in Ukraine.



And achieve a just and lasting peace. pic.twitter.com/o63wZkneaD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

Sky News a informat că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele finlandez Alexander Stubb se aflau şi ei în clădire, pregătindu-se pentru vizita la Casa Albă.

Din partea europeană, se remarcă însă o absenţă notabilă, Polonia nefiind reprezentată, în ciuda faptului că a participat la rundele anterioare de consultări cu Trump, inclusiv cu câteva zile înainte de summitul de săptămâna trecută din Alaska, scrie The Guardian.

De la alegerea sa, noul preşedinte naţionalist şi susţinut de Trump, Karol Nawrocki, se află în conflict cu coaliţia pro-europeană condusă de fostul preşedinte al Consiliului European, Donald Tusk, inclusiv cu privire la cine deţine prioritatea în politica externă, în special în relaţia cu SUA, o dispută ce aminteşte de una similară din România din perioada Băsescu-Ponta.

Constituţia Poloniei prevede în mod vag că preşedintele Republicii cooperează cu prim-ministrul şi cu ministrul competent în materie de politică externă.

Înaintea summitului de săptămâna trecută din Alaska, a existat o oarecare confuzie cu privire la cine va participa la convorbirile pregătitoare, deoarece cei doi nu erau de acord cu privire la rolurile lor constituţionale. În cele din urmă, Tusk s-a alăturat convorbirii interne europene şi discuţiilor din „Coaliţia de Voinţă”, dar rivalul său politic, Nawrocki, a fost cel care a reprezentat Polonia la convorbirea principală cu Trump - o cerere care ar fi fost transmisă în mod special de Casa Albă.

Înaintea reuniunii de luni, ministrul de externe, Radosław Sikorski, a reprezentat Polonia la reuniunea pregătitoare în formatul „Coaliţiei de Voinţă” din weekend, ceea ce a stârnit şi mai multe semne de întrebare.

Cu toate acestea, duminică, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki părea să sugereze că preşedintele ia în considerare participarea la vizita liderilor europeni în SUA şi a promis că va oferi mai multe informaţii până la sfârşitul zilei, însă nu a venit nicio confirmare oficială.

Cele două tabere au ajuns în cele din urmă să se acuze reciproc luni, după ce s-a aflat că Polonia nu va fi reprezentată.

În cadrul unei ceremonii la Varşovia, Nawrocki a declarat că i-a spus clar lui Trump că nu are încredere în Vladimir Putin şi Rusia, dar a susţinut că este rolul guvernului să participe la acest format special, întrucât Tusk a participat la summiturile anterioare ale Coaliţiei. El a adăugat că este singurul lider european care are o întâlnire bilaterală cu Trump la Casa Albă, pe 3 septembrie, şi că va ridica aceste probleme atunci.

Dar ministrul polonez de externe, Sikorski, a reacţionat rapid la acest aspect, afirmând: „Vă informez că preşedintele Statelor Unite este cel care adresează invitaţii la întâlnirile de la Casa Albă, cu care reprezentanţii polonezi ai mişcării MAGA, precum şi preşedintele Nawrocki personal, au relaţii privilegiate. Le cer să folosească aceste relaţii în beneficiul Poloniei şi al Europei”.

Comentariile sale au stârnit o reacţie din partea consilierului pentru politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, care a afirmat că, întrucât Sikorski a participat la convorbirea telefonică de duminică, înaintea reuniunii, era responsabilitatea lui să se convingă că Polonia participă la reuniune, preşedintele rămânând fidel planurilor sale iniţiale pentru vizita de luna viitoare.

Programul întâlnirii Trump-Zelenski

- Ora 19:00 ora României: Sosirea liderilor europeni la Casa Albă

- Ora 20:00 ora României: Trump îl întâmpină pe Zelenski

- Ora 20:15 ora României: Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski

- Ora 21:15 ora României: Trump îi întâmpină pe liderii europeni

- Ora 22:00 ora României: Întâlnire multilaterală cu liderii europeni