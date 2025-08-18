”Am rezolvat şase războaie în şase luni, unul dintre ele fiind un posibil dezastru nuclear, şi totuşi trebuie să citesc şi să ascult de Wall Street Journal şi de mulţi alţii care nu au habar despre nimic şi îmi spun tot ce fac greşit în problema Rusiei şi Ucrainei”, a transmis Donald Trump într-o postare recentă pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă l-a învinuit din nou pe preşedintele Joe Biden pentru războiul din Ucraina, în ciuda faptului că Rusia lui Vladimir Putin este agresorul.

”Este războiul lui Joe Biden somnorosul, nu al meu. Sunt aici doar pentru a-l opri, nu pentru a-l continua. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aş fi fost preşedinte”, a mai spus Donald Trump.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”știu exact ce fac şi nu am nevoie de sfaturile unor oameni care lucrează de ani de zile la toate aceste conflicte şi nu au fost niciodată în stare să facă nimic pentru a le opri”.

”Aceştia sunt oameni STUPZI, fără bun simţ, inteligenţă sau înţelegere, şi nu fac decât să facă dezastrul R/U (Rusia - Ucraina - n.r.) actual mai greu de REZOLVAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali şi foarte invidioşi, voi reuşi - întotdeauna reuşesc!!! Preşedintele DJT”, a conchis președintele american.