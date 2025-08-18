O publicație germană scrie că diplomații britanici l-au învățat pe Zelenski să îl laude pe Trump cât mai mult posibil și să încerce să nu îl provoace pe liderul SUA. Actualul consilier de securitate al prim-ministrului Keir Starmer a jucat un rol cheie în acest sens.

Pe de altă parte, în culise este de așteptat ca președintele Ucrainei să încerce să exercite o influență prudentă pentru a promova agenda țării sale la Casa Albă.

Giorgia Meloni, premierul Italiei, a fost întâmpinată la intrarea în Casa Albă, însă deocamdată nu a oferit vreo declarație.

Este de așteptat ca Zelenski să încerce să exercite o influență prudentă pentru a promova agenda Ucrainei la Casa Albă.

Potrivit presei internaționale, liderii europeni sunt, totuși, sceptici în privința întâlnirii cu președintele SUA. Aceștia se așteaptă ca Trump să îi ceară lui Zelenski să predea complet Donbas-ul, așa cum vrea Vladimir Putin.

De asemenea, partea americană a întrebat dacă Zelenski va purta costum și cravată de data asta, mai ales că unele dintre tensiunile ultimii întâlniri din Biroul Oval.

”Dumnezeu să binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze! Tu nu știi asta, nu știi! Nu ne spune tu nouă ce vom simți, noi încercăm să rezolvăm o problemă, așa că nu ne spune tu ce vom ajunge noi să simțim. (...) Tu nu ești într-o poziție să dictezi nimic, ține minte treaba asta. Am spus că tu nu ești în nicio poziție să dictezi ce am putea noi să simțim”, a spus Trump la ultima întâlnire cu Zelenski, care a fost un eșec total.