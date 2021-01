Primele mărturii în cazul femeii infectate cu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie. Ce spune soțul acesteia despre COVID-19 

Familia acesteia nu știe de unde ar fi putut să ia virusul, în condiţiile în care nu au călătorit în afara ţării şi nu au intrat în contact cu nicio persoană venită din Marea Britanie.

„Toata familia este bine, nu avem niciun fel de probleme cu starea de sănătate. A fost o simpla răceala și atât. O banală răceală! Nu a avut gust, nu a avut miros. Am fost până în Crăciun la cumpărături, în supermarket… Sărbătorile le-am făcut acasă, și de Crăciun și de Revelion. Nu am ieșit din țară, se poate verifica! Eu nu sunt bolnav și nici copilul cel mare, nu am avut niciun simptom și am ieșit negativi. Trăim toți într-o casă. (...) Eu de ce nu am luat și copilul cel mare?”, a declarat soțul femeii infectate cu noua tulpină din Marea Britanie, la o televiziune de știri.

Soțul femeii nu a fost testat pozitiv la COVID-19, celelalte trei persoane depistate cu noua tulpină fiind părinții săi și un bărbat care ajută familia la muncile agricole.

Primul caz din România de infectare cu noua tulpină din Marea Britanie a fost semnalat săptămâna trecută. O tânăra de 27 de ani, din judetul Giurgiu, s-a prezentat cu simptome minime la Institutul Matei Balș din București, pe 3 ianuarie 2021. După analize și monitorizarea stării sale, a fost trimisă acasă. Starea sa clinică este foarte bună, potrivit anunțului făcut de ministrul Sănătății, săptămâna trecută.