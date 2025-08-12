Vorbim deja de primele facturi de după eliminarea plafonării, după ce piaţa de energie a devenit una liberă. Dacă adăugăm la asta și majorarea TVA de la 19 la 21%, vom observa imediat că și costurile sunt mult mai mari.

Dacă înainte 1 august, un consum de 200 de kWh ne costa aproximativ 160 de lei, acum pentru acelaşi consum ne apropiem de un cost de 300 de lei în funcţie de preţul negociat cu furnizorul de energie electrică.

Și dacă tot vorbim de preturi negociate, trebuie spus ca ele nu prea sunt negociate la nivelul consumatorului casnic. Ci doar avem de ales din mai multe oferte de pe piață.

Cea mai bună ofertă este de 1 lei şi 10 bani pe KWh. Dar și asta să știți că este limitată in timp pentru ca distribuitorul o poate modifica in funcție de evolutia pietei. Cei mai mari furnizori vin cu un tarif între 1,3 - 1,4 lei pe KWh, iar unii dintre ei au ridicat și mai mult ștacheta si cer chiar şi 2 lei pe KWh.

În ultima perioadă au început să apară şi tarifele dinamice. De exemplu, un furnizor oferă preţul de 31 de bani pe KWh dacă noi consumăm energie atunci când sistemul national produce foarte mult, adică în intervalul orar 11 - 15.

Așadar, in conditiile in care facturile au explodat, putem doar să consumăm mai puţină energie electrică în aşa fel încât să plătim mai puţin, dar putem schimba și furnizorul oricând. Este un proces gratuit şi simplu, care se poate face direct pe site-ul furnizorului.