”Dânşii (pompierii - n.r.)opinează, fără să aibă o părere definitivă – asta mi-a spus domnul colonel Ioniţă pe care îl puteţi întreba - că se pare că, mişcându-se un pat s-a atins o priză din perete şi probabil acolo s-a produs un scurtcircuit”, a declarat Bogdan Nica într-o conferinţă de presă, joi după-amiază.

Acesta a afirmat că instalaţia electrică fusese verificată de o firmă autorizată vara trecută şi că a transmis angajaţilor săptămânal instrucţiuni privind protecţia în caz de incendiu, atât cu recomandări din partea ministerului de resort cât şi cu instrucţiunile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Medicul susţine că infirmiera care se afla în salon ar trebui să dea o declaraţie şi să explice ce s-a întâmplat.

În ceea ce priveşte situaţia cadrului medical afectat de incendiu, managerul Bogdan Nica a arătat că, după ce evaluările iniţiale arătau că are arsuri pe 30-40 la sută din suprafaţa corpului, evaluarea medicilor plasticieni arată că aceasta este afectată la 10-15 la sută, din corp, iar rănile nu sunt foarte profunde şi este în afara pericolului.

Managerul susţine că secţia afectată de incendiu este ”secţia fanion” a spitalului şi că nu mai era nimic de remediat.

În ceea ce priveşte salonul unde a izbucnit focul, acesta este un salon ”de capăt”, unde erau trataţi bolnavii în stare mai gravă, care au nevoie de debit mare de oxigen, fiindcă este amplasat mai aproape de asistente şi are ventilaţie mai bună decât alte saloane.

Întrebat dacă secţia are ventilaţie, managerul a răspuns: ”Eu, din luna iulie încerc să găsesc o firmă autorizată care să poată să facă chestia asta, nu am dus lipsă de bani, dar nu am găsit o firmă care să monteze în geamuri de termopan un ventilator care să tragă, un ventilator care să împingă şi care să fie omologate instalaţia, că aşa punea, o sută de ventilatoare”.

El a explicat că în toate spitalele din România saloanele sunt ventilate cu ajutorul ferestrelor.

”Dacă întrebaţi un specialist în incendii, o să vă spună că plaja la care poate detona o atmosferă încărcată de oxigen e foarte largă, undeva din ce am înţeles şi eu între 23 şi 28% oxigen în aer. Şi nimeni nu îţi spune de la ce. Există şi ipoteza unei combustii spontane sau electricităţii statice de pe costume. Există această ipoteză”, mai spune medicul.