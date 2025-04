Edilul a fost tăiat pe față, însă rănile nu îi pun în pericol viața. „A venit moșneagul cu o plasă cu acte. I-am spus «arată actele». Și el a scos cuțitul. Mi-a zis «nu am venit să-ți arăt actele, am venit să te omor». A scos cuțitul și eu l-am prins de o mână, iar cu cealaltă el mai mult m-a zgâriat”, a declarat primarul Neculai Ciofu.

Incidentul a avut loc de dimineață. Agresorul l-a așteptat pe primar în fața primăriei: „La ora 8 fără ceva el era în fața primăriei. Când am ajuns eu, aștepta pe bancă. L-am salutat, dar nu mi-a răspuns. M-am dus mai aproape de el și i-am zis din nou „bună dimineața”. Tot nu mi-a răspuns. S-a uitat încruntat, probabil că el venise pornit pe ceva. Apoi a venit domnul primar și l-a invitat în birou, ca să vorbească. A intrat, or fi schimbat câteva cuvinte și, la un moment dat a scos cuțitul și l-a tăiat în față. Credeți-mă că nu m-am uitat ca lumea. Sânge am văzut, dar nu a fost ceva foarte grav. Cred că s-au luptat, domnul primar a încercat să se apere și, astfel, s-a salvat”, a declarat un angajat al Primăriei Dănești.

Primarul: „după ce i-am luat cuțitul, l-am pus într-un colț și l-am ținut acolo până a venit Poliția”

Primarul a reușit să îi ia bărbatului cuțitul și să îl imobilizeze până când au ajuns polițiștii. „Voi solicita ordin de protecție, dar nu cred că mai vine el la primărie. După ce i-am luat cuțitul, l-am pus într-un colț și l-am ținut acolo până a venit Poliția. Nu a mai reacționat. O fi văzut că a greșit. Nemulțumirea lui e că a cumpărat acum vreo 30 de ani o bucată de pământ, dar fără acte, și vrea să îi fac titlu, dar acela (n.r. persoana de la care agresorul a cumpărat terenul) are o fată prin Iași. Cum să-i faci titlu cu acte de mână? În 25 de ani nu am mai pățit asta”, a declarat primarul Neculai Ciofu.

Primarul comunei Dănești, atacat și în urmă cu doi ani de același agresor. Preotul din comună l-a oprit la timp

Nu e prima dată când primarul este atacat de bătrânul Stamate. Anul trecut a vrut să-l atace, însă preotul a observat că scosese cuțitul și l-a oprit: „L-a mai atacat o dată pe domnul primar. A venit la un eveniment care a avut loc în satul Bereasa, iar acolo a intervenit chiar părintele. Nu știu foarte multe despre nemulțumirile lui. Știu doar că voia un pământ care nici măcar nu era al lui. Dar toată viața lui a vrut asta, nu este de acum. Are aproape 92 ani. O viață întreagă a purtat cuțit la el”, a declarat un angajat al Primăriei Dănești.

