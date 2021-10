Primarul Sectorului 6, testat pozitiv la Covid-19. Edilul este vaccinat

Edilul a vorbit despre simptome și a transmis că vaccinul l-a ajutat enorm.

”Altfel, am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut Covid 19, în curând ies din izolare. Am avut o primă săptămână grea, cu fel și fel de dureri, frisoane și suferințe, dar faptul CĂ AM FOST VACCINAT M-A AJUTAT ENORM ca recuperarea să fie rapidă. Acum, la finalul celei de a doua săptămâni sunt bine, determinat, energizat, pe telefoane și abia aștept să îmi reiau activitatea imediat ce se vor finaliza cele 14 zile de carantină!”, a scris Ciucu pe Facebook.

În postare, primarul a prezentat și situația termoficării în Sectorul 6, pe cartiere. Detalii sunt disponibile mai jos: