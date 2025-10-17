La fața locului au ajuns mai mulți oficiali, printre care șeful DSU - Raed Arafat, primarul Capitalei - Stelian Bujduveanu, primarul sectorului 5 - Vlad Popescu Piedone, prefectul Capitalei - Andrei Nistor, generalul de Brigadă Irinel-Alexandru Precup, șeful UPU-SMURD - Bogdan Opriță.

Ce se va întâmpla cu victimele exploziei din Sectorul 5 care au rămas fără locuințe?

„Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 5 a fost de la începutul acestei tragedii la fața locului. Ne vom asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori.

Tocmai pentru a pune la punct necesitățile și a vedea disponibilitățile. Primăria Capitalei va invoca o ședință de a Consiliului de Urgență, astăzi, pentru ora 14:00 pentru a adopta acele reglementări și modificări ca să putem pune la dispoziție orice au nevoie aceste familii.

În acest moment, șina de tramvai din spatele nostru și tensiunea firelor a fost dezafectată pentru a putea face loc utilajelor de intervenție. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranță imobilul. Trebuie intervenit la el pentru a nu avea pagube ulterioare.”, a transmis primarul interimar al Capitalei - Sebastian Bujduveanu