Primarul Atlantei, testat pozitiv la infecția cu COVID-19. Soțul său, și el infectat

"COVID-19 a ajuns efectiv în casa mea. Nu am avut niciun simptom şi am fost testată pozitiv", a anunţat, într-un tweet, Keisha Lance Bottoms.



Edilul a explicat, pentru postul CNN, că ea şi soţul său - diagnosticat, de asemenea, pozitiv cu COVID-19, au decis să se testeze pentru că, de joia trecută, acesta din urmă dormea mai mult ca de obicei.



"Sunt în continuare în stare de şoc, pentru că nu am nicio idee când am fost expuşi (infecției cu virusul din China - n.r.)", a mai spus Keisha Lance Bottoms, precizând că pus pe seama alergiilor uşoarele simptome pe care le-a prezentat, cum ar fi durerile de cap şi tuse seacă.



Statele Unite rămâne, în continuare, cea mai afectată ţară din lume de pandemia de COVID-19, atât ca număr de cazuri - 3.041.035, cât şi ca număr al deceselor - 132.981.