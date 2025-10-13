”Din ceea ce vedem noi că se întâmplă în aceste zile, nu muncește nimeni pentru noi și parcă este un contracronometru cumva să se distrugă tot ce se poate în România.

Nu ne-am așteptat să vină piedici tocmai de la Guvern. Se spunea că România nu atrage fonduri europene, că România este pe ultimul loc, acum când ne-am pornit și am început să atragem fonduri tu vii și le blochezi.

Vine sezonul de iarnă, unde avem zeci de mii de turiști. Trebuie să îi facem pe acești turiști să vină și la noi, să nu mai plece în Austria, în Italia, la schi sau în altă parte. Păi dacă la noi ne iei pixul cu tot ce am economisit pentru turism o să mai vină acei turiști la noi? ”a declarat Vladimir Petruț, primarul din Cavnic, în exclusivitate la Realitatea PLUS.