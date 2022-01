"Ideea nu e de acum, e din primavara, tot cu pacientii Covid, dar acum pur si simplu am considerat ca e momentul pentru ca am avut o toamna cu prea multe condoleante, cu prea multa suferinta, prea multa boala si prea multa moarte", a afirmat Dana Tulbure, director de îngrijiri în cadrul Spitalului de Urgență Reșița.

Beneficiile meloterapiei sunt uimitoare, spun medicii. Secția de boli infecțioase a Spitalului de Urgență din Reșița este singurul loc din țară unde răsună astfel de sunete vindecătoare.

"Am vaz cum functioneaza meloterapia asupra mintii, asupra corpului si nu in ultimul rand asupra sufletului. Am vaz cum poate regenera celule, cum poate schimba programe. Se intampla lucruri miraculoase. Neurochirurgii din Statele Unite opereaza pe muzica dansului", a mai spus directorul de îngriji din cadrul Spitalului de Urgență Reșița.

Gheorghe Iovu este primul și singurul meloterapeut atestat din România. Terapia prin muzică stimulează hormonii fericirii și are efecte împotriva oboselii, durerilor și tulburărilor mentale sau alimentare.