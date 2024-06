„Faptul că 58% din elevii de clasa a VIII-a n-au reușit să obțină notă de trecere la matematică… dă de gândit. Multe lucruri înseamnă că nu sunt bune și materia înseamnă că nu e bună. Dacă nu simplificam studiul matematicii în școală o să ajungem la 68% sub nota 5. Mai bine mai simplu pe înțelesul tuturor, decât complicat pentru 5 elevi din clasă”, a comentat președintele Academiei Române.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Ioan Aurel Pop a adus argumente suplimentare în sprijinul teoriei sale:

Ioan Aurel Pop: Simplificarea materiei i-ar putea determina pe elevi să o asimileze mai bine la nivel gimnazial și la nivel liceal. Adica mai putin dar sigur decat mult si superficial. Nu m-am referit numai la matematica, eu cred ca si la romana, si la istorie, si la alte discipline ar trebui simplificata materia din moment ce noi nu suntem in stare sa demonstram la testele astea anuale si la examene ca mai mult de 50% au asimilat materia la nivel de peste 5. Cred ca e mult mai bine, la nivelul actual, sa incercam sa predam mai putin, sa facem fixare si recapitulare, si sa ajungem la ideea ca, dintr-o clasa de 30 de elevi macar 20-25 le termina.

Realitatea Plus: In ciclul gimnazial copiii sunt bombardati cu foarte multe informatii care pur si simplu ii streseaza. Credeti ca mesajul dumneavoastra va fi preluat mai sus la MInisterul Educatiei ca atare?

Ioan Aurel Pop: Cred ca asa ar trebui. Am vazut si eu probleme de clasa a doua, mi se par complicate pentru copii. Copilul de 8-9 ani nu intelege notiunile abstracte in forma in care sunt ele consemnate. Din pacate, cred ca foarte multi dintre autorii de manuale vor sa se prezinte pe sine drept foarte importanti si foarte instruiti. Noi trebuie sa ne gandim la criteriile de varsta, la felul in care niste copilasi pot asimila asemenea lucruri.

Realitatea Plus: De ce sunt acceptate aceste programe școlare încărcate de ani de zile in conditiile in care avem aceste note dezastruoase, nu doar la evaluari, la clasa a patra, a opta, dar si la examenul de titularizare.

Ioan Aurel Pop: Eu cred ca nu am facut destul. Societatea civila trebuie sa facem niste presiuni să îi determinam pe toti factorii de decizie la nivelul ministerului sa recurga la o asemenea solutie. Uitati-va la rezultate - trebuie sa gasim solutii astfel incat copiii sa inteleaga fara meditatii. Sunt profesori in centrele mari care ii indeamna pe elevi sa isi ia meditatii. Chiar daca parintii isi permit asa ceva eu nu cred ca asta este o solutie. Solutia este ca sa invatam la scoala, sa invatam dupa scoala, sa ii tinem pe copii ocupati alternand frumusete si modalitatea de a se juca, pentru ca copilul trebuie sa se joace, cu seriozitatea invataturii.

