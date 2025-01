"Este un lucru de neacceptat. Valorile nu se trimit in strainatate la orice fel de expozitie. Nu stiu cine a semnat contractul, dar acordul pentru semenea expozitiei - cand e vorba de institutii de stat - toate acestea se afla in colectii de stat nu colectii private. Trebuie sa vina acordul de la cel mai inalt nivel. Sa trimitic obiectele astea in locuri nesecurizate mi se pare o crima impotriva culturii", a afirmat Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române.