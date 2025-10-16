La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 3,32 milioane de lei (peste 652.100 euro).

Pentru Joker, la categoria I, premiul ajunge la peste 35,13 milioane de lei (aproximativ 6,89 milioane euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (aproximativ 258.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, premiul este de peste 569.300 de lei (aproximativ 111.700 euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 27.100 de lei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 1,96 milioane euro, biletul fiind jucat online prin aplicația AmParcat.ro. A fost al doilea câștig la categoria I din 2025, după premiul de 6,3 milioane euro câștigat pe 30 martie 2025, bărbatul din Timișoara rămânând, după impozitare, cu 3,8 milioane euro.