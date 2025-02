Premierul polonez Donald Tusk a promis că va sprijini Ucraina în urma controversei întâlniri Trump-Zelenskyy din Biroul Oval.

”Dragă Zelensky, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri.”, a scris Tusk pe X vineri seara.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.