Nicolae Ciucă și-a dat demisia, luni. Acesta a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat și a explicat cum va fi procedura rotativei guvernamentale.

„În urmă cu două săptămâni am ieșit în declarații comune liderii Coaliției și ne-am asumat că rotativa nu se produce pe 25 mai, ci ne continuăm resposabilitatea să închidem conflictul de muncă din Educație.

Prin OUG de astăzi nu am făcut nimic altceva decât să convenim toate aceste măsuri rugând sindicatele să înțeleagă faptul că este nevoie de măsuri care să fie sustenabile, care să nu fie populiste și care să reprezinte decizia politică responsabilă, atât în interes public, cât și în interesul dascălilor. Ca atare, considerat fiind că acest conflict a fost încheiat, astăzi a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al României.

La nivelul coaliției încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Imediat vom avea un guvern interimar care va funcționa până la învestirea unui nou guvern. Noi ne-am propus ca până joi să avem un guvern învestit.

La final de mandat, mulțumesc celor cu care am lucrat în această perioadă. Avem lucruri înfăptuite așa cum trebuie și lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm. Fără lipsă de modestie, am asigurat stabilitatea țării”, a declarat Nicolae Ciucă, luni.

După ce își va depune mandatul, Nicolae Ciucă va merge la Palatul Cotroceni, pentru a-l informa personal pe președintele Klaus Iohannis în legătură cu încetarea acestuia. Astfel, se declanșează procedura pentru rocada premierilor în cadrul coaliției de guvernare, o premieră în politica din România.

Pe termen scurt, interimatul la șefia guvernului ar urma să fie asigurat de unul dintre vicepremieri.

Ulterior, probabil în cursul săptămânii, funcția de premier ar urma să ajungă la liderul PSD Marcel Ciolacu, în urma nominalizării sale de către preşedintele Klaus Iohannis.

Partidele din coaliţie nu s-au înţeles deocamdată asupra formulei noului Executiv şi nu se ştie nici dacă UDMR va rămâne în actuala formulă guvernamentală, în condiţiile în care nu renunţă la portofoliului Dezvoltării.

Gestul premierului Nicolae Ciucă de a depune mandatul Guvernului trebuia să să producă la finalul lunii mai însă a fost amânat de mai multe ori, în ultima perioadă, pe fondul tensiunilor legate de greva amplă din educaţie, care a depăşit trei săptămâni. Iniţial, liderii coaliţiei, împreună cu preşedintele Klaus Iohannis, au decis ca rocada premierilor să aibă loc doar după finalizarea grevei din învăţământ. Cu toate acestea, ţinând cont de prelungirea crizei, decizia de a demisiona ar urma să vină luni, în speranţa unui răspuns favorabil din partea sindicatelor din educaţie pe ultima ofertă făcută profesorilor.

Chiar şi dacă greva din educaţie va înceta şi se va declanşa rotativa guvernamentală, coaliţia se confruntă cu problema negocierilor pentru formarea noului Guvern. Astfel, UDMR-ului i s-a propus să preia două ministere, Energia şi Investiţiile şi Fondurile Europene şi să renunţe la Mediu şi Dezvoltare.UDMR a anunţat duminică seară, prin vocea liderului Kelemen Hunor, că nu acceptă această propunere venită dinspre PSD dar că vor rămâne la masa negocierilor şi insistă în păstrarea protocolului iniţial.

PSD şi PNL trebuie să negocieze şi alte portofolii importante, precum Transporturile, social-democraţii dorind să păstreze portofoliul pentru Sorin Grindeanu, deşi în înţelegerea iniţială, acest minister ar fi trebuit să treacă la PNL.

Singurul lucru asupra căruia s-a ajuns la un acord este reducerea numărului de ministere la 18, faţă de 20 cât sunt în prezent, prin comasarea ministerului Antreprenoriatului şi Turismului în Ministerul Economiei şi a Ministerului Sportului în Ministerul Familiei.

Imediat după anunţul premierului Nicolae Ciucă, preşedintele Klaus Iohannis va chema partidele la negocieri pentru formarea unui nou Guvern şi va desemna un nou premier.

Marcel Ciolacu vrea să îşi contureze cabinetul de miniştri şi noul program de guvernare într-un calendar accelerat, astfel ca până joi noul Executiv să fie învestit prin votul Parlamentului. Asta ar însemna că audierile miniştrilor în comisiile din Parlament şi votul de îmvestitură să se desfăşoare în maximum două zile.