”Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui Guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale de la 19%, la 21%, a fost situația TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească.

Dacă încasările la TVA, în acest sector, se vede că au evoluat într-o manieră bună s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă poate garanta în scris că nu vor exista noi majorări TVA în perioada următoare, premierul a răspuns: ”Eu am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”.