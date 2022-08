Pe fundal se aude cum petrecăreții vorbesc despre droguri, mai precis despre cocaină. Sanna Marin a spus că filmarea era una privată realizată într-un spațiu privat unde s-a distrat, dar ca nu a făcut nimic ilegal.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în rândul finlandezilor. Mulți spun că atitudinea ei depravată, în timp ce alții susțin că acest scandal îi va crește semnificativ popularitatea.

Pe de altă parte, sunt și analiști care spun că scandalul destabilizează Finlanda, iar principalul beneficiar este Kremlinul. Rusia și Finlanda au o graniță de peste 1.300 de kilometri, iar țara scandinavă și-a exprimat dorința de a adera la NATO.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc