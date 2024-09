Totul, în urma unei decizii judecătorești. Persoana în cauză cere astfel schimbarea în acte a numelui, din Florina în Flo, dar și schimbarea codului numeric personal.

Unii avocați atrag însă atenția că acest lucru poate deveni un precedent, iar procedura ar putea apoi să fie o practică frecventă în România.

În motivarea instantei se arată că „persoana poate pretinde pur și simplu statului să îi respecte alegerea făcută cu privire la identitatea sexuală, fără ca în prealabil să procedeze la efectuarea unei operații sau a unui tratament de sterilizare.

Practic, statele ar trebui să garanteze oricărei persoane care revendică o identitate de gen, recunoașterea acesteia fără dovezi medicale.”

Florina vrea să devină Florin

Conform presei locale, Florina B. a dat în judecată autoritățile locale din Piatra Neamț deoarece nu au vrut să îi schimbe numele din documente. Mai mult decât atât, acestea nu ar fi vrut nici să îi atribuie un cod numeric personal din cel femeiesc în bărbatesc așa cum solicitase reclamantul. Conform legii din România, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor teritorial este obligat prin sentinta judecatoreasca definitiva la cererea partii interesate sa dispuna un nou Cod Numeric Personal si o noua identitate.

„Admite cererea formulată de partea reclamantă. Încuviințează schimbarea sexului părții reclamante, din femeiesc în bărbătesc, schimbarea prenumelui din Florina în Florin atribuirea unui cod numeric personal corespunzător sexului bărbătesc. Obligă Municipiul Piatra Neamţ – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor- Biroul Stare Civilă să efectueze cuvenitele mențiuni în registrul stării civile și să elibereze un nou certificat de naștere, corespunzător respectivelor mențiuni. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul București, cererea și motivele de apel urmând a fi depuse la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată la data de 3iulie”, se arată în dosar.

Ce spune un avocat

Cea care a semnalat cazul, europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, avocat, a discutat cazul într-o intervenție la Realitatea Plus:

„Pozitia oficiala a statului roman in raport cu persoanele care isi doresc schimbare de sex este urmatoarea: Conform legislatiei in vigoare, persoanele care sufera de transsexualitate sau disforie de gen si care primesc un astfel de diagnostic in ochii statului roman sunt considerate persoane bolnave, adica transsexualitatea este o boala al carui unuic tratament, conform legii romane, este operatie de schimbare de sex.

Noutatea este asta: Este pentru prima data cand o instanta cere acest lucru intr-o speta in care persoana nu a facut inca operatie de schimbare de sex si nu a facut inca tratamente hormonale. Exista multe alte cazuri in Romania de persoane care au cerut si au obtinut acest lucru in instanta, dar dupa operatiile de schimbare de sex, si tocmai vroiam sa va spun ca legea romana considerand ca aceasta stare de transsexualitate este o boala si apreciind ca singurul tratament este schimbarea de sex, in Romania se deconteaza integral de catre statul roman toate cheltuielile necesare acestei proceduri. In alte tari din Uniunea Europeana se platesc zeci de mii de euro.

Deci, in momentul de fata, o persoana din Romania care isi doreste sa parcurga aceste proceduri, va beneficia de decontarea tuturor cheltuielilor de catre statul roman. Mai mult decat atat, daca analizam rapiditatea cu care s-a judecat procesul despre care faceti vorbire, observam ca in decurs de doua trei luni de zile de la momentul inregistrarii cererii, s-a admis cererea si s-a procedat la efectuarea modificarilor la stare civila. Tare mi-as dori sa vad si in cazul pensionaril, de exemplu, care de multe ori se judeca pentru a-si proba vechimea atunci cand numai gasesc adeverinte sau a altor cetateni care se adreseaza instantelor de judecata, sa primeasca un raspuns atat de rapid”, a spus Georgiana Teodorescu la Realitatea Plus.

