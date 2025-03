Fostul premier vrea cu orice preț să îi ia locul lui Călin Georgescu.

După ce i-a furat discursul politic și ideile candidatului care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, Ponta le laudă acum că are și relații internaționale și caută parteneriate pentru români.

Astăzi, Ponta anunță că își va depune candidatura la Biroul Electoral Central.

Very pleased te see again @DonaldJTrumpJr - waiting for him in Romania 🇷🇴 hopefully soon 🙏 MAGA & #Romaniapeprimulloc ✌️ pic.twitter.com/KRt8UjJexs