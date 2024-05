Pentru agentul Valer Kovacs de la Poliția Timișoara, faptul că i-a permis Dianei Șoșoacă să folosească motocicleta sa pentru filmare s-a lăsat cu o anchetă disciplinară din partea superiorilor.

Aflat în această situație delicată, polițistul a făcut un apel pe Facebook în care cere ajutorul prietenilor și urmăritorilor săi. El spune că nu a făcut nimic greșit și dă de înțeles că ar permite oricărei persoane, indiferent că este politician sau nu, să se fotografieze pe echipamentele din dotarea Poliției.

„Eram în pauză într-o parcare pe autostradă și am acceptat să mă văd cu dânsa. Mesajul a fost emoționant pentru mine, pentru că a fost de mulțumire pentru întreaga mea activitate pe care o desfășor în cadrul Poliției Române. Astăzi este o zi neagră pentru mine și vă voi explica. Când ați venit la mine să facem o poză pe autostradă sau o îmbrățișare, nu v-am cerut carnetul de membru de partid să văd de unde sunteți sau cine sunteți. Când ați avut nevoie de un polițist, de un ajutor, am fost acolo pentru fiecare dintre voi și nu am încercat să vă amendez, am încercat să ajut. V-am respectat pe toți și niciodată nu am întors spatele nimănui indiferent de situație. Dacă considerați că merit, vă rog, un mesaj de susținere pe adresele de email de la Guvern sau Ministerului de Interne”, a transmis polițistul.