Ordinul MAI 132/2025, care intră în vigoare pe 17 septembrie, aduce modificări semnificative în procedura de eliberare a numerelor de înmatriculare. Conform actului normativ, șoferii vor putea solicita livrarea plăcuțelor la orice adresă din România, contra cost, prin platforma informatică a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Măsura se aplică pentru numere permanente, numere de probă, plăcuțe temporare și provizorii.

Plata taxelor se face exclusiv online

O noutate importantă este eliminarea plății la casieria DGPCI. Taxele pentru producerea plăcilor de înmatriculare vor fi achitate integral online, direct prin platformă, simplificând semnificativ procedura și economisind timp șoferilor.

Digitalizare și reducerea birocrației

Ordinul prevede și trecerea documentelor interne – comenzi de lucru, avize, procese-verbale și situații centralizatoare – în format electronic. Scopul este eficientizarea fluxurilor de lucru și reducerea birocrației, făcând procesul mai rapid și mai transparent.

Pași în continuarea digitalizării serviciilor publice

Măsura face parte dintr-un proces amplu de digitalizare a serviciilor publice. În trecutul recent, au fost introduse livrarea la domiciliu a pașapoartelor simple electronice și posibilitatea ca permisele de conducere internaționale să fie primite direct acasă, urmând același model de simplificare și comoditate pentru cetățeni.

