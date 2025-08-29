În primele 7 luni ale anului 2025, au avut loc 2.130 de accidente la nivel național. Acestea s-au soldat cu 674 de decese și 1.702 persoane rănite grav. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, bilanțul arată cu 223 de accidente mai puține (-9,5%), cu 133 de decese mai puține (-16,6%) și cu 124 de persoane rănite grav mai puține (-6,8%).

Principalele cauze care duc la tragedii rutiere

Raportul IGPR arată că viteza excesivă rămâne cea mai frecventă cauză a accidentelor grave. Mai exact, nerespectarea regimului legal de viteză a generat 334 de accidente, soldate cu 268 de răniți grav și 138 de morți.

Pe locul al doilea se află indisciplina pietonilor, responsabilă pentru 320 de accidente, cu 214 persoane rănite grav și 109 decese. O altă cauză majoră este neacordarea priorității de trecere vehiculelor, care a dus la 220 de accidente, 200 de răniți grav și 49 de persoane decedate.

Acțiuni pentru reducerea riscului de accidente

În încercarea de a preveni evenimentele rutiere, polițiștii au desfășurat 39.251 de acțiuni în trafic, vizând tocmai principalele cauze identificate.

În aceeași perioadă, la nivel național, au fost aplicate 1.668.471 de sancțiuni contravenționale. Totodată, polițiștii au reținut 110.770 de permise de conducere, au retras 60.057 de certificate de înmatriculare și aproximativ 13.000 de plăcuțe.

În trafic au fost depistați 14.806 șoferi aflați sub influența alcoolului.

Infracțiuni constatate pe drumurile publice

Conform datelor oficiale, polițiștii au constatat 21.124 de infracțiuni legate de siguranța rutieră. Dintre acestea, 6.521 au fost comise de persoane aflate sub influența alcoolului, iar 2.549 de șoferi au fost prinși după ce au condus sub efectul substanțelor psihoactive.

Sistemul e-Sigur, arma Poliției împotriva șoferilor vitezomani

„De asemenea, pentru consolidarea siguranței cetățenilor, a fost implementat la nivel național sistemul e-Sigur. Acest sistem de monitorizare a traficului utilizează dispozitive radar, montate pe trepiede mobile și amplasate strategic în zonele cu risc crescut de accidente. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care comit alte abateri de la legislația rutieră, contribuind astfel la prevenirea și sancționarea comportamentelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic”, a precizat IGPR.

Radarele sunt plasate în zone considerate periculoase, iar înregistrările sunt analizate de polițiști. Procesul-verbal și sancțiunea sunt trimise direct acasă contravenientului, după identificarea șoferului.

De la introducerea sistemului, au fost emise peste 8.500 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute 48 de permise de conducere pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h.

