Un accident rutier grav a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, în comuna Calvini, din județul Vaslui. Cinci persoane, printre care patru minori, au ajuns la spital cu multiple răni. 

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a transmis că autoturismul se deplasa de la Cislău către Cătina. La un moment dat, şoferul, un tânăr de 21 de ani, din Calvini, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei, iar mașina a părăsit partea carosabilă.

Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului şi a patru pasageri din maşină, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, toţi din Calvini, aceştia fiind transportaţi la spital pentru evaluare medicală şi îngrijiri de specialitate.

În acest caz se va întocmi dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.