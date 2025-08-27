Șoferii mai au câteva zile pentru a beneficia de tarifele vechi. Cine cumpără rovinieta până pe 31 august 2025 o va achita la prețul actual, iar documentul va rămâne valabil timp de 12 luni de la data achiziției. Practic, șoferii își pot asigura circulația pentru un an întreg fără a fi afectați de noile costuri.

Situația avantajează în special persoanele cărora le expiră rovinieta în luna septembrie. Acestea pot să o reînnoiască deja, respectând regula că documentul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile înainte de termenul de expirare. În schimb, cei ale căror roviniete expiră începând cu octombrie vor fi obligați să plătească noile tarife, întrucât nu pot efectua reînnoirea înainte de 1 septembrie.

De ce crește costul rovinietei

Potrivit autorităților, majorarea tarifelor are rolul de a asigura finanțarea necesară pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere. Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au explicat că România are, în prezent, unele dintre cele mai reduse tarife de rovinietă din Uniunea Europeană, iar actualul cost de 28 de euro nu acoperă cheltuielile pentru drumurile naționale și autostrăzi.

Proiectul legislativ a fost publicat de Ministerul Finanțelor pe 4 iulie 2025 și a trecut de Parlament după mai multe încercări eșuate în anii anteriori.

Noile tarife din 1 septembrie 2025

Legea nr. 141/2025 introduce următoarele prețuri pentru autoturisme:

Rovinietă de o zi – de la 2,5 euro la 3,5 euro Rovinietă de 10 zile – de la 3,3 euro la 6 euro Rovinietă de 30 de zile – de la 5,3 euro la 9,5 euro Rovinietă de 60 de zile – de la 8,4 euro la 15 euro Rovinietă anuală – de la 28 de euro la 50 de euro



În cazul autoturismelor, creșterea pentru abonamentul anual ajunge la 22 de euro, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 80%.

Lista completă cu cele peste 100 de camere de rovinietă. Unde sunt amplasate

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Odată cu majorarea prețurilor, Guvernul a decis și înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care circulă fără rovinietă. Începând cu 1 septembrie 2025, amenzile vor crește de la nivelul actual de 250–500 de lei la 500–1.000 de lei.

Controlul respectării obligațiilor va fi realizat atât prin sistemele automate de monitorizare, cât și prin verificările Poliției Rutiere. CNAIR a anunțat că urmează să extindă rețeaua de camere fixe care verifică validitatea rovinietei, pentru a limita fraudele.

România rămâne sub media europeană

Chiar și cu tarifele crescute, România se menține sub nivelul altor state din Uniunea Europeană. În Ungaria, costul unei vignete anuale depășește 100 de euro, în Bulgaria tarifele variază între 50 și 80 de euro, iar în Austria vigneta anuală ajunge la aproximativ 96 de euro.

Astfel, cu un cost de 50 de euro pentru un an, România păstrează în continuare un nivel mai scăzut al taxei, conform datelor CNAIR.

Cum să cumperi rovinieta la prețul vechi

Șoferii care nu vor să achite tariful majorat trebuie să țină cont de câteva aspecte:

Rovinieta trebuie achiziționată cel târziu pe 31 august 2025.

Achiziția se poate face online pe www.roviniete.ro, prin aplicațiile oficiale ale CNAIR, la benzinării partenere sau la terminalele autorizate.

Planificarea din timp a reînnoirii le poate aduce șoferilor o economie de până la 22 de euro pentru fiecare autoturism.

Șoferii, taxați la kilometru. Când dispare rovinieta clasică și intră în vigoare noua variantă de taxare