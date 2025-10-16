Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit între mai mulți participanți la petrecere, iar la fața locului se afla și o patrulă de poliție care, potrivit sesizării, nu ar fi intervenit pentru a aplana situația.

Tânărul agresat a sunat la 112, reclamând că ar fi fost lovit de polițist. În urma apelului, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a demarat verificări, deschizând un dosar penal în care cercetările sunt efectuate de Biroul Control Intern, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Reprezentanții IPJ Iași au transmis, printr-un comunicat, că instituția „se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și normelor etice” și că „nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu”.

„Poliția Română promovează integritatea și respectul față de cetățeni. În funcție de concluziile anchetei, vor fi dispuse măsuri disciplinare corespunzătoare”, au precizat oficialii IPJ.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.

