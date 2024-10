Organizația pentru Drepturile Omului a cerut suspendarea celor doi ofițeri până la finalizarea anchetei. Aceștia au intervenit după ce un bărbat a sesizat că ar fi fost agresat de victimă în timp ce încerca să oprească un furt.

În urma incidentului, Comisia pentru surzi și persoane cu dificultăți de auz din Arizona și-a exprimat indignarea referitor la modul în care au acționat polițiștii.

Nu este pentru prima oară când departamentul de poliție din Phoenix a folosit violența în mod excesiv și a discriminat minoritățile. Bărbatul de culoare a petrecut 24 de zile în închisoare până a fost eliberat pe cauțiune și a pledat vinovat.

Conform ultimelor informații, polițiștii agresori se află încă în funcție. Procurorul care s-a ocupa de acest caz a declarat că biroul său va reanaliza cazul.

