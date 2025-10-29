Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au transmis astăzi, 29 octombrie 2025, că la data 28 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorelor Asan Ghiulzar, de 15 ani, și Fătu Florentina, de 16 ani.

La data de 28 octombrie, acestea au plecat în mod voluntar dintr-un centru de plasament, fără a reveni până în prezent, au spus polițiștii.

În continuare, oamenii legii au transmis semnalmentele celor două copile plecate dintr-un centru de plasament, după cum urmează:

Asan Ghiulzar are 1,60 m înălțime, 47 de kilograme, ochi căprui, păr negru.

Fătu Florentina are 1,67 m înălțime, 58 de kilograme, ochi căprui, păr șaten.

„Nu se cunosc obiectele de îmbrăcăminte pe care le purtau în momentul plecării voluntare. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364“, au mai transmis reprezentanții poliției.