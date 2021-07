Imaginile filmate de o dronă, cu doar o zi în urmă, joi, 29 iulie, pe tronsonul Sebeș-Turda de pe autostrada A10, arată cum constructorul a montat greșit un pod, care a fost lăsat... strâmb, relatează Realitatea PLUS. În plus, pe șantier se aflau doar trei utilaje în lucru la acel moment.

Reacția CNAIR a venit la câteva ore de la publicarea imaginilor cu podul strâmb în presa locală. La urcarea pe pod, pe partea dreaptă, pare a fi o rampă de acces auto, ceea ce accentuează senzația că podul este montat strâmb, sugerează CNAIR.

Compania de drumuri susține că „podul este executat conform Proiectului Tehnic aprobat, din punct de vedere al pantelor transversale și longitudinale. Informația conform căreia podul ar fi montat strâmb este eronată, fiind o vorba despre o deformare a imaginii, cauzată de drona cu care s-a filmat. De asemenea, menționăm că antreprenorul s-a angajat să execute lucrările necesare deschiderii traficului pe lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda în cursul acestui an”, într-o postare pe pagina de Facebook.

Reamintim că ministrul Transporturilor promitea în urmă cu o lună că pe Autostrada Sebeș Turda se va circula din toamnă. Numai că, în realitate, lucrările înaintează în ritm de melc.

Deschiderea traficului pe A10 Sebeș-Turda este estimată pentru luna noiembrie 2021. Potrivit reprezentanților CNAIR, contractul de proiectare și execuție a înregistrat întârzieri majore din cauza constructorului din anii anteriori, dar și din prezent, precum și din cauza lipsei resurselor financiare proprii pentru susținerea șantierului.

Pe 18 iunie, ministrul Cătălin Drulă anunța că s-a asigurat, după vizita pe autostrada Sebeş-Turda - lotul 2, să fie deschis „tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia şi Aiud. Am obţinut promisiunea fermă a constructorului că în toamnă lotul va fi gata şi că pe întreaga A10 se va putea circula în acest an. În plus, antreprenorul a finalizat soluţia tehnică de remediere a alunecării de teren care a creat probleme la km 19 şi s-a apucat de implementarea ei. Pe tronson se aştern zilnic circa 2.000 de tone de asfalt. Aşadar, sper să încheiem odată acest proiect mult întârziat, demarat în 2014 şi care ar fi trebuit să fie gata în 2016 (!) şi să putem circula în sfârşit pe autostrada care face legătura între două coridoare principale, A1 Sibiu-Deva-Timişoara-Arad şi A3 Mureş-Cluj-Oradea”.