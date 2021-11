Pe de altă parte, PSD ar dori ca această creștere să fie mai semnificativă, de cel puțin 11%, iar una dintre variante ar fi ca plățile să înceapă din decembrie, în cazul în care se ajunge la o formulă de guvern.

Un astfel de scenariu ar presupune însă o majorare a cheltuielilor cu pensiile de peste 2 miliarde de euro, potrivit analistului Petrișor Peiu, coordonator Realitatea Financiară.

Potrivit calculelor acestuia, suma necesară pe întreg anul 2021 pentru plata pensiilor este de aproximativ 90 de miliarde de lei. Din această sumă, doar 81% se încasează din contribuţii de asigurări şi peste 18% din subvenţii de la bugetul de stat.

În aceste condiții, o creștere cu 11% a pensiilor, anul viitor, ar obliga statul să plătească o subvenție de peste 27 miliarde de lei către bugetul de pensii, iar cheltuielile vor depăși, cu siguranță, 100 de miliarde de lei.

Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a declarat, la Realitatea Plus, că "pe partea de pensii toată lumea e de acord cu majorarea", dar trebuie evaluat impactul economic. "Și noi susținem majorarea pensiilor și alocațiilor, dar trebuie să ai de unde să dai. Există un calendar, ce e sub 2 ani au altă valoare ce este peste 2 ani au altă valoare. O formă de ajutor pentru cei cu copii sub 2 ani, ori de indemnizație în plus pentru cei cu handicap”, a arătat Flutur.

Și ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a declarat că în calculele pentru bugetul anului viitor sunt prinse majorarea alocației pentru copiii de peste 2 ani de la 241 lei la 243, iar pentru cei cu vârsta până în 2 ani sau cu handicap de la 427 de lei la 486 de lei.

De asemenea, alocația are urma să se indexeze în funcție de rata medie anuală a inflației, de la 1 ianuarie 2023.