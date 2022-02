La începutul acestei luni, eurodeputatul Eugen Tomac, fost preşedinte al PMP, a anunţat că pe 19 februarie va fi organizat congresul formaţiunii.

''Am luat decizia de a convoca congresul Partidului Mişcarea Populară cu singurul scop de a reaşeza partidul pe un făgaş al normalităţii. Noi nu organizăm un congres împotriva cuiva, însă este firesc să punem capăt unor practici care nu au nimic în comun cu democraţia şi activitatea unei instituţii politice născute din dorinţa de a fi altceva pe scena politică. (...) Atunci când un partid politic intră într-un asemenea blocaj, apelează la instrumentele democratice ce stau la baza formaţiunii şi totul se reaşază prin vot. Vot care se va da în cadrul congresului de pe 19 februarie'', scria Tomac pe Facebook, pe 7 februarie.

În data de 12 ianuarie a avut loc un Colegiu Naţional al PMP, la care s-a decis convocarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri naţionale.

Liderul formaţiunii, Cristian Diaconescu, spunea atunci că a avut "o surpriză neplăcută" să constate că "un grup de 'organizatori binevoitori' a convocat o adunare, pe care au denumit-o în mod ilegal Colegiu Naţional".

"Au încercat să legitimeze această adunare, inducând în eroare participanţii că eu şi colegii mei din conducerea centrală am fi parte din această iniţiativă. Ca să fie clar - nu am iniţiat, nu am participat la întâlnire, nu legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar. Deciziile de demitere şi numire a altor persoane pe loc, cât şi aşa-zisul congres anunţat pentru februarie sunt ilegale, urmând ca cei care au organizat această iniţiativă să cunoască consecinţele în scurt timp", preciza Cristian Diaconescu, pe pagina sa de socializare.

Miercuri, secretarul general al PMP, Ionuţ Simionca, susţinea, tot pe Facebook, că "toate dezinformările aduse în spaţiul public de preşedintele Diaconescu şi de câţiva foşti membri de partid au fost demontate de instanţa judecătorească".

"Tribunalul Bucureşti a respins cererea formulată de domnul Diaconescu prin care acesta dorea să blocheze congresul din 19 februarie şi, implicit, exprimarea democratică în PMP", afirma acesta.