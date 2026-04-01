Ploi și vânt în Capitală la început de aprilie. Temperaturile vor scădea ușor
Vremea se menține instabilă în București în următoarele zile, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 2 aprilie, ora 06:00 – 4 aprilie, ora 18:00. Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice de ploi moderate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.
Pe 2 aprilie, vremea va fi închisă și va ploua moderat, cantitățile de apă putând ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea rafale de până la 45 km/h, urmând să slăbească în intensitate spre seară. Temperatura maximă va fi de 11–12 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 7 grade.
În intervalul 3 aprilie, ora 09:00 – 4 aprilie, ora 09:00, cerul va rămâne predominant noros, cu ploi slabe, mai ales sub formă de averse. Maxima termică va urca ușor până la 15 grade, iar minima va fi de 6–8 grade.
Pe parcursul zilei de 4 aprilie, cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă se va încadra între 15 și 16 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat.
Citește și:
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
