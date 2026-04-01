Ploi și vânt în Capitală la început de aprilie. Temperaturile vor scădea ușor

Vremea se menține instabilă în București în următoarele zile, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 2 aprilie, ora 06:00 – 4 aprilie, ora 18:00. Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice de ploi moderate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.

Pe 2 aprilie, vremea va fi închisă și va ploua moderat, cantitățile de apă putând ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va avea rafale de până la 45 km/h, urmând să slăbească în intensitate spre seară. Temperatura maximă va fi de 11–12 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 7 grade.

În intervalul 3 aprilie, ora 09:00 – 4 aprilie, ora 09:00, cerul va rămâne predominant noros, cu ploi slabe, mai ales sub formă de averse. Maxima termică va urca ușor până la 15 grade, iar minima va fi de 6–8 grade.

Pe parcursul zilei de 4 aprilie, cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă se va încadra între 15 și 16 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat.

